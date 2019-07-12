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12.07.2019 09:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Бурятии осужден на четыре года за укус полицеского

Текст: Ольга Журман

Виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), признан неоднократно судимый 27-летний житель города Бабушкин, сообщает пресс-служба СК СУ по Республики Бурятия.

Суд установил, что 31 января 2019 года он после распития спиртного отправился в магазин, но не дошел до него, а оказался на проезжей части и на оживленном перекрестке мешал проезду транспортных средств.

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Подъехавшим инспекторам ДПС разобраться в причинах поведения мужчины не удалось, поскольку тот принялся оскорблять и угрожать им и даже замахнулся кулаком. Задержать хулигана тоже не удалось, ибо он вырвался, но далеко не убежал, упал.

Полицейские догнали его, но надеть на него наручники не смогли, потому что он вцепился зубами в кисть одного из инспекторов и начал с силой сжимать челюсть.

"Чтобы прекратить нападение, второй инспектор в соответствии с действующим законодательством применил к молодому человеку физическую силу, после чего кисть напарника удалось высвободить", - говорится в сообщении.

Тут на помощь двум полицейским пришел третий. И только втроем они усадили молодого человека в автомобиль и доставили к пункту полиции. Но и там хулиган умудрился нанести еще один удар ногой по предплечью ранее укушенному им инспектору.

Приговором суда жителю Бурятии с учетом рецидива преступлений назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
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