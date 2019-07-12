Новости

Военнослужащий из Хабаровска получил рекордную субсидию на жилье 12:16
"Флинстоуны" возродятся в формате мультсериала для взрослых 12:15
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации 12:15
В Приангарье завели дело на мэра, спасавшего свой дом от паводка 12:14
Что подарит зрителям День Союзного государства на "Славянском базаре" 12:10
В Туве завели дело о гибели десяти человек в перевернувшемся авто 12:00
Беглов передал реставраторам право приводить в порядок жилые дома 11:59
Около Земли обнаружен объект-невидимка 11:52
У "Шерлока Холмса 3" появился режиссер, и это не Гай Ричи 11:35
Нижегородцев предупредили об опасности сбора грибов 11:34
Сотрудники МЧС спасли утят из ливневой канализации в Минске 11:25
В аэропорту Краснодара полиция задержала актера "Легенды № 17" 11:24
В Краснодаре уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом 11:15
Житель НАО получил пять лет колонии за заражение подростка ВИЧ 11:14
Конюхов исследует место гибели линкора "Новороссийск" в Севастополе 11:14
Найден новый способ уничтожения раковых клеток 11:12
В Чите неплательщика алиментов поймали на его свадьбе 11:11
СК начал проверку по факту падения автомобиля в реку в Туве 11:10
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России 11:10
Погибли две семьи: Глава Тувы раскрыл детали трагедии на горной реке 11:00
В Астраханской области трое мужчин погибли в огне 10:50
В Сочи девочка погибла при падении из окна отеля 10:48
В Совфеде 15 июля пройдет встреча с грузинскими депутатами 10:37
Lada Xray Cross с вариатором: старт продаж, цена и подробности 10:32
Первого замначальника СКЖД заподозрили в 1,5-миллионной взятке 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
12.07.2019 11:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нижегородцев предупредили об опасности сбора грибов

Текст: Антон Глухов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После длительного периода дождей в Нижегородской области начали появляться первые грибы, однако специалисты предупреждают: при такой погоде в грибах накапливается радиоактивный цезий, который опасен для здоровья. Соответствующие данные приводятся в сообщении пресс-службы ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".

Фото: istock
В России поддержат сбор и переработку грибов и ягод

На увлажненных почвах грибы усваивают в десять раз больше цезия, чем на сухих. Помимо этого любители тихой охоты рискуют тем, что в их добыче будут кадмий, радий, свинец, медь, цинк и целый список других тяжелых металлов. Собирать грибы с деревьев безопаснее, чем с земли, ведь древесина менее загрязнена. Самыми же опасными для здоровья считаются сушеные грибы, которые теряют влагу в процессе сушки и содержание радиоактивных веществ в них увеличивается.

При сборе грибов также важно знать, что у каждого вида есть свои особенности накопления тяжелых металлов. К примеру, черный груздь впитывает в себя больше меди, а белые грибы и шампиньоны склонны к накоплению ртути.

- В двух партиях консервированных белых грибов урожая этого года, которые поступили на исследование в химико-токсикологическую лабораторию, была обнаружена ртуть, - сообщила заведующая лабораторией химико-токсикологических исследований ФГБУ Ирина Петрова.

Большую роль играет и место сбора грибов. Крайне не рекомендуется собирать их рядом с агрессивными промзонами, железными дорогами, химзаводами и автомагистралями. Сбор грибов на опушках недалеко от сельхозугодий тоже не рекомендуется, даже если земля там относительно чистая есть риск отравления ядохимикатами, которыми обрабатывают поля.

Общество Экология Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензии у двух организаций
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Власти Венесуэлы и оппозиция договорились о постоянном диалоге о мире
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Скрипачка русского происхождения найдена мертвой в Лондоне