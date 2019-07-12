Нижегородцев предупредили об опасности сбора грибов

После длительного периода дождей в Нижегородской области начали появляться первые грибы, однако специалисты предупреждают: при такой погоде в грибах накапливается радиоактивный цезий, который опасен для здоровья. Соответствующие данные приводятся в сообщении пресс-службы ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".

На увлажненных почвах грибы усваивают в десять раз больше цезия, чем на сухих. Помимо этого любители тихой охоты рискуют тем, что в их добыче будут кадмий, радий, свинец, медь, цинк и целый список других тяжелых металлов. Собирать грибы с деревьев безопаснее, чем с земли, ведь древесина менее загрязнена. Самыми же опасными для здоровья считаются сушеные грибы, которые теряют влагу в процессе сушки и содержание радиоактивных веществ в них увеличивается.

При сборе грибов также важно знать, что у каждого вида есть свои особенности накопления тяжелых металлов. К примеру, черный груздь впитывает в себя больше меди, а белые грибы и шампиньоны склонны к накоплению ртути.

- В двух партиях консервированных белых грибов урожая этого года, которые поступили на исследование в химико-токсикологическую лабораторию, была обнаружена ртуть, - сообщила заведующая лабораторией химико-токсикологических исследований ФГБУ Ирина Петрова.

Большую роль играет и место сбора грибов. Крайне не рекомендуется собирать их рядом с агрессивными промзонами, железными дорогами, химзаводами и автомагистралями. Сбор грибов на опушках недалеко от сельхозугодий тоже не рекомендуется, даже если земля там относительно чистая есть риск отравления ядохимикатами, которыми обрабатывают поля.