В Саратове из-за коммунальной аварии автомобиль провалился в яму

В ночь с 11 на 12 июля в Волжском районе Саратова близ пересечения улицы Валовой и Песковского переулка на сетях холодного водоснабжения произошла авария, которая спровоцировала размытие грунта и разрушение части тротуара. В образовавшийся провал попал легковой автомобиль. Об этом "РГ" сообщил замдиректора по стратегическим коммуникациям ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" Михаил Сычев.

- Повреждение трубы диаметром 300 миллиметров вызвало разрушение подпорной стенки колодца и размытие грунта. Около полуночи наши специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам. К пяти часам утра водоснабжение близлежащих домов было полностью восстановлено, - рассказал Сычев. - В настоящее время специалисты устраняют размытие грунта, после чего приступят к работам по восстановлению асфальтового покрытия.

В образовавшийся в результате размытия грунта провал попал автомобиль. По словам Михаила Сычева, повреждений, за исключением нескольких царапин, он не получил. Машину извлекли с помощью эвакуатора и передали в распоряжение владельца.