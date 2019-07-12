Минпром РФ проработает поддержку предпринимателей Приангарья

Георгий Каламанов, заместитель министра промышленности и торговли России сообщил, что на федеральном уровне прорабатываются механизмы оказания помощи предприятиям тех районов Иркутской области, что пострадали от наводнения. Это прозвучало на совещании представителей министерства с губернатором области Сергеем Левченко и мэром Тулуна Юрием Карихом.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в свою очередь рассказал о том, какие меры поддержки принимаются на региональном уровне.

- С пострадавшим предпринимателями готовы работать все институты развития, созданные в регионе, в том числе гарантийный фонд, корпорация развития Иркутской области, фонд поддержки малых и средних предприятий. Мы готовы подобрать индивидуально тот вид помощи, которая им необходима: с точки зрения налогов, отсрочек платежей и других моментов, - подчеркнул он.

Напомним, от наводнения в Тулуне пострадал хлебозавод, бетонный завод, автовокзал, магазины торговых сетей. А также масса малого бизнеса: маленькие магазинчики, автомастерские, фермеры. Кроме того, стихия нанесла серьезный ущерб бизнесу в других районах. Сейчас с застрахованными работают страховые компании. Но последствия паводка для местного бизнеса, куда более глобальные, чем порча или утрата товара и помещений. Решено, что в Тулуне жилье на затопленных улицах восстанавливать не будут. Его перенесут в другой микрорайон. Кроме того, часть людей, скорее всего, пожелают переехать из Тулуна в другие территории - законом эта возможность предусмотрена.

Это означает, что в самом городе может измениться не только трафик покупателей, но и спрос на те или иные услуги. Так что предпринимателям предстоит определиться, хотят ли они продолжать свой бизнес на данной территории или развернуть его в другом месте. Вместе с тем, вынужденный простой в работе части предприятий - тех же магазинов, напрямую влияет на обеспечение продуктами местных жителей. Сетевые магазины заявили о дополнительных поставках товаров в уцелевшие торговые точки.

- В Иркутске в пятницу мы проведем совещание с предприятиями промышленности и торговли, обсудим, как дальше действовать. Главное, чтобы в пострадавших территориях был ассортимент продукции. Необходимо также продолжить контролировать уровень цен. Необходимо также подключить крупные торговые сети к решению этих задач, - резюмировал Георгий Каламанов.

Материал подготовлен ООО "АиФ в Восточной Сибири".