На Алтае свиньи напали на детей, 4-летняя девочка госпитализирована

В Алтайском крае следственные органы проводят проверку ЧП в Ельцовском районе. В селе Ельцовка стадо свиней напало на двух маленьких девочек.

- Дети гуляли по селу, когда на них напали домашние свиньи, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - 7-летняя девочка успела убежать, а вот 4-летняя споткнулась и не смогла избежать нападения животных. С рваными ранами она была госпитализирована в больницу в Бийске. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, а степень тяжести полученных ею травм предстоит установить.

По словам Людмилы Рязанцевой, владелец свиней уже найден. Следователи выясняют, почему животные разгуливали по селу без присмотра. "Будут изучены все обстоятельства произошедшего и по итогам проверки вынесено процессуальное решение - о возбуждении или не возбуждении уголовного дела", - подчеркнула представитель регионального управления СКР.