Новосибирскую "Городскую электричку" запустят до 2023 года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает необходимым запустить "Городскую электричку" в Новосибирске в ближайшие три года.

- Работы уже идут, но следует увеличить темп, чтобы успеть до начала Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году, - сказал глава региона в пятницу во время выездного совещания, участие в котором приняли руководители Западно-Сибирской железной дороги, члены областного правительства, представители мэрии.

По информации пресс-службы правительства региона, в рамках проекта проведены строительные работы, включающие продление участка улицы Титова. Это обеспечит транспортную доступность станции в микрорайоне "Чистая Слобода". Вскоре пассажирские платформы должны появиться в быстро растущих отдаленных микрорайонах Новосибирска. Так, остановочная платформа "Пригородный простор" будет расположена в створе улицы Спортивной, о. п. "Чистая Слобода" - на пересечении улиц Титова и Дукача, о. п. "Клещиха" - в створе улицы Троллейная, о. п. Чемской - в районе путепровода станции "Чемская".

Для реализации проекта "Городская электричка" в обозначенные сроки необходимо дополнительное финансирование. Этот вопрос губернатор Андрей Травников планирует обсудить с руководством компании "Российские железные дороги" и правительством страны.

В правительстве Новосибирской области подчеркивают, что "Городская электричка" призвана повысить доступность левобережной части областного центра. Это будет достигнуто за счет организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке "Новосибирск-Главный - Новосибирск-Западный - Клещиха - Чемской". Проект подразумевает развитие железнодорожной сети в областном центре и Новосибирском районе. Вместе с этим будут создаваться транспортно-пересадочные узлы, перехватывающие парковки у новых платформ.

В результате в регионе увеличится периодичность движения электропоездов, повысится уровень комфортности пассажирских перевозок.