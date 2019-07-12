Новосибирскую "Городскую электричку" запустят до 2023 года

Новости

Суд освободил задержанного в Краснодаре актера из "Легенды № 17" 13:57
Певца R. Kelly арестовали за детскую порнографию 13:50
На Алтае девочка госпитализирована после нападения свиней 13:49
В Саратове из-за коммунальной аварии автомобиль провалился в яму 13:45
Боксер Ковалев проведет бой против Ярда 24 августа в Челябинске 13:42
На Урале отдали под суд прятавшегося в шкафу алиментщика 13:27
Врач Алибасова рассказала, от чего на самом деле лечили продюсера 13:25
В Кремле заявили о соблюдении договоренностей с Турцией по С-400 13:16
СФ рассмотрит 23 июля вопрос об отставке замгенпрокурора Малиновского 13:16
Visa ответила на сообщения об уходе из России из-за поправок Госдумы 13:14
В Дагестане запущен путеводитель по республике 13:13
Врач-диетолог раскрыла секрет здорового питания после 40 лет 13:07
В Петербурге ювелирный магазин обокрали через дыру в полу 13:07
Брестский регион заключит соглашения с Воронежской областью и Ставропольем 13:05
Дербент и турецкий город Конья станут побратимами 13:02
Экипаж рейса Симферополь - Петербург спас девушку во время полета 12:59
МЭА: Спрос на нефть может упасть до минимума за 17 лет 12:52
Песков прокомментировал планы новых санкций США 12:49
Юрия Шатунова прооперируют еще раз 12:45
В Петербурге школьницу госпитализировали после укусов матери 12:43
Двое пассажиров перевернувшегося в Туве УАЗа найдены живыми 12:40
В Ингушетию будут приглашать архитекторов из других регионов 12:40
В Щацке сотрудница банка похитила четыре миллиона рублей 12:34
Путин поздравил режиссера Лунгина с юбилеем 12:31
Минск готов к участию в стратегических проектах Великого Новгорода 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
12.07.2019 13:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирскую "Городскую электричку" запустят до 2023 года

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает необходимым запустить "Городскую электричку" в Новосибирске в ближайшие три года.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Новосибирский губернатор проверил реализацию "дорожного" нацпроекта

- Работы уже идут, но следует увеличить темп, чтобы успеть до начала Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году, - сказал глава региона в пятницу во время выездного совещания, участие в котором приняли руководители Западно-Сибирской железной дороги, члены областного правительства, представители мэрии.

По информации пресс-службы правительства региона, в рамках проекта проведены строительные работы, включающие продление участка улицы Титова. Это обеспечит транспортную доступность станции в микрорайоне "Чистая Слобода". Вскоре пассажирские платформы должны появиться в быстро растущих отдаленных микрорайонах Новосибирска. Так, остановочная платформа "Пригородный простор" будет расположена в створе улицы Спортивной, о. п. "Чистая Слобода" - на пересечении улиц Титова и Дукача, о. п. "Клещиха" - в створе улицы Троллейная, о. п. Чемской - в районе путепровода станции "Чемская".

Для реализации проекта "Городская электричка" в обозначенные сроки необходимо дополнительное финансирование. Этот вопрос губернатор Андрей Травников планирует обсудить с руководством компании "Российские железные дороги" и правительством страны.

В правительстве Новосибирской области подчеркивают, что "Городская электричка" призвана повысить доступность левобережной части областного центра. Это будет достигнуто за счет организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке "Новосибирск-Главный - Новосибирск-Западный - Клещиха - Чемской". Проект подразумевает развитие железнодорожной сети в областном центре и Новосибирском районе. Вместе с этим будут создаваться транспортно-пересадочные узлы, перехватывающие парковки у новых платформ.

В результате в регионе увеличится периодичность движения электропоездов, повысится уровень комфортности пассажирских перевозок.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вынесен приговор террористам, пытавшимся устроить крушение "Сапсана"
Песков прокомментировал планы новых санкций США
В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты