Сибирские ученые создадут новый прибор для изучения атмосферы в Китае

Ученые Института оптики атмосферы Сибирского отделения РАН совместно с коллегами из Поднебесной приступили к разработке уникального лидара (световая система обнаружения и измерения дальности). Как отмечает пресс-служба Томского научного центра, с помощью прибора нового поколения можно будет проводить зондирование атмосферы до 100 километров, описывать ряд параметров, включая профили аэрозоля, температуры, влажности, озона.

В институте подчеркивают, что создание такого прибора откроет качественно новые возможности для исследования атмосферы в КНР.

Разработка будет вестись на базе Китайско-российского объединенного исследовательского центра оптики атмосферы, который при участии томских ученых в конце июня этого года открылся в городе Хэфэй китайской провинции Аньхой.

Директор Института оптики атмосферы Игорь Пташник рассказал, что центр в Хэфэе станет постоянной площадкой для длительных стажировок российских специалистов, которые получат возможность создавать и исследовать новое научное оборудование.

Для Китая одним из актуальных научных направлений является изучение атмосферы. Поэтому китайские исследователи активно работают в областях дистанционного зондирования атмосферы и создания оптических приборов, предназначенных для этого. Также у партнеров есть интерес к изучению распространения лазерного излучения в атмосфере, спектроскопии и лидарного зондирования.

Справка "РГ"

Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева является признанным лидером в области фундаментальных исследований атмосферы оптическими методами. Он также известен своей научной школой по созданию новых типов лидаров. Почти десять лет томские ученые сотрудничают с китайскими партнерами в этой сфере.