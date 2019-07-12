В Сибири поймали банду, похищавшую коров, лошадей и снегоходы

В Назаровском районе Красноярского края задержана вооруженная банда грабителей, которая специализировалась на угоне домашнего скота. Как сообщает пресс-служба МВД, преступники вскрывали по ночам загоны и похищали коров и лошадей.

Животных забивали и сбывали на мясо. Всего банда причинила ущерб на 2 млн. рублей. При задержании у нее обнаружили пять единиц незарегистрированного оружия и патроны, а также три похищенных снегохода.

"В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств их противоправной деятельности", - уточняет официальный представитель МВД Ирина Волк.