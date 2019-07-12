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12.07.2019 10:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области до конца года построят 17 детских садов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области в текущем году завершится строительство 17 детских садов, которые смогут посещать около трех тысяч ребятишек. Количество мест также будет увеличиваться за счет расширения площадей в уже работающих объектах.
Фото: Александр Кожохин /РИА Новости Фото: Александр Кожохин /РИА Новости
Фото: Александр Кожохин /РИА Новости
Фото: Татьяна Кравченко
Соцсфера Новосибирской области получит дополнительные миллиарды

Губернатор региона Андрей Травников подчеркнул, что строительство детских садов является одним из приоритетных направлений работы областного правительства. Работа по повышению доступности дошкольного образования и созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста ведется в том числе в рамках нацпроекта "Демография".

По данным пресс-службы областного правительства, в течение шести лет в регионе планируют построить 52 объекта, из которых 44 будут введены в ближайшие три года.

- Это очень масштабная и социально значимая задача, поэтому необходимо организовать строгий контроль за качеством выполняемых работ и соблюдением сроков строительства, - особо отметил Андрей Травников.

На контроле правительства области - соблюдение сроков и качества вводимых объектов: специалисты регулярно выезжают на строящиеся объекты с проверками и инспекциями. Очередная проверка по поручению регионального минстроя прошла 12 июля в городе Бердске, где готовится к открытию новый детский сад в микрорайоне Южный. Его смогут посещать  220 детей. Общая стоимость строительства объекта составила более 230 миллионов рублей - это средства федерального и областного бюджетов. Планируется, что в микрорайоне Южный в ближайшие три года будет построен еще один детский сад.

Справка

В Новосибирской области проживает 258,5 тысяч детей в возрасте от рождения до семи лет. Сеть образовательных организаций насчитывает 1044 учреждения, в том числе 631 детский сад.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
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