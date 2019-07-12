В Новосибирской области до конца года построят 17 детских садов

В Новосибирской области в текущем году завершится строительство 17 детских садов, которые смогут посещать около трех тысяч ребятишек. Количество мест также будет увеличиваться за счет расширения площадей в уже работающих объектах.

Губернатор региона Андрей Травников подчеркнул, что строительство детских садов является одним из приоритетных направлений работы областного правительства. Работа по повышению доступности дошкольного образования и созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста ведется в том числе в рамках нацпроекта "Демография".

По данным пресс-службы областного правительства, в течение шести лет в регионе планируют построить 52 объекта, из которых 44 будут введены в ближайшие три года.

- Это очень масштабная и социально значимая задача, поэтому необходимо организовать строгий контроль за качеством выполняемых работ и соблюдением сроков строительства, - особо отметил Андрей Травников.

На контроле правительства области - соблюдение сроков и качества вводимых объектов: специалисты регулярно выезжают на строящиеся объекты с проверками и инспекциями. Очередная проверка по поручению регионального минстроя прошла 12 июля в городе Бердске, где готовится к открытию новый детский сад в микрорайоне Южный. Его смогут посещать 220 детей. Общая стоимость строительства объекта составила более 230 миллионов рублей - это средства федерального и областного бюджетов. Планируется, что в микрорайоне Южный в ближайшие три года будет построен еще один детский сад.

Справка

В Новосибирской области проживает 258,5 тысяч детей в возрасте от рождения до семи лет. Сеть образовательных организаций насчитывает 1044 учреждения, в том числе 631 детский сад.