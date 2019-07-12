В Тулуне полностью восстановлено горячее водоснабжение

В пострадавшем от наводнения городе Тулун Иркутской области полностью восстановлено горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В штатном режиме работают пять котельных.

"В городе запущен водозабор, холодное водоснабжение восстановлено в микрорайонах Жукова и Угольщиков, поселках "Гидролизный" и "Строителей", районе "Березовой рощи". Электроснабжение канализационных насосных станций и городских очистных сооружений осуществляется по нормальной схеме, резервные источники питания отключены", - заявили в правительстве.

Также проведено обследование возможности подключения освещения участка федеральной трассы "Сибирь", в том числе моста через реку Ия. Росавтодор планирует завершить подключение электропитания точек освещения к понедельнику.