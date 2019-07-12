В Туве шестеро несовершеннолетних погибли в упавшей в реку машине

В Туве в Бай-Тайгинском районе автомашина УАЗ опрокинулась при попытке пересечь реку Шуй. Как сообщает МВД по республике, при этом погибли 10 человек, в том числе несовершеннолетние.

О трагедии в полицию сообщил местный житель. Прибывшие на место полицейские нашли машину и утонувших.

В районе аварии были найдены 10 тел с признаками утопления. В числе погибших шестеро несовершеннолетних

"В настоящее время устанавливается точное количество людей, находившихся в транспортном средстве. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - заявили в МВД.