В Албании задержан причастный к ИГ россиянин

Полиция Албании задержала россиянина, причастного к деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Об этом говорится в заявлении правоохранительного ведомства.

Как отмечается в сообщении, антитеррористическое управление полиции несколько месяцев выслеживало объявленного в международный розыск уроженца Норильска. На территорию Албании тот незаконно проник после того, как в 2015 году Надтеречный районный суд Чеченской Республики выдал ордер на его арест.

По данным полиции, в июне 2013 года этот гражданин уехал из России в Сирию, где присоединился к террористической организации и был активным участником борьбы против правительственных сил в Сирии.

Теперь суд первой инстанции в Тиране решит вопрос об его экстрадиции в Россию.