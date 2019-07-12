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12.07.2019 12:40
Проект: В регионах

В Ингушетию будут приглашать архитекторов из других регионов

Текст: Алена Ларина (Магас)
В республике не хватает узких специалистов в различных сферах экономики. Их будут приглашать из других регионов страны и зарубежья. Об этом заявил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

С учетом больших объемов строительства, в регионе особенно остро ощущается дефицит архитекторов.

Фото: Ирина Варламова/РГ
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- Они должны быть в каждой администрации города и района республики. Хороший архитектор - штучный специалист, от которого во многом зависит облик населенного пункта, его индивидуальность и привлекательность, - выступил на совещании по этой проблеме Махмуд-Али Калиматов.

Пока же в республике только два из девяти муниципалитетов имеют в своем штате архитектора. При этом существует проблема архитектурного контроля проектов планировки территорий, внесения в документы изменений путем проведения общественного обсуждения.

В планах - выведение республиканского комитета по архитектуре и градостроительству и других контрольных органов, следящих за качеством возводимых объектов, из состава регионального министерства строительства.

- Сейчас получается, что сами строим и сами проверяем. Так быть не должно, - подчеркнул врио руководителя республики.

Справка

В этом году в Ингушетии должны построить 41 социальный объект - школы, детские сады, учреждения здравоохранения и другие.

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