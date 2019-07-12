В КЧР группа туристов пропала при сплаве по горной реке

Спасатели Карачаево-Черкесии ищут группу туристов из четырех человек, пропавших при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе республики. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Известно, что разыскиваемые туристы приехали на отдых в КЧР из Калининградской области. Они плыли по реке на катамаране, который перевернулся.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть спасательного ведомства в 16:10 по московскому времени.

На место, где перевернулся катамаран, направлен поисково-спасательный отряд.