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12.07.2019 15:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Абитуриентов СПбПУ отправили в научное путешествие

Текст: Ксения Колесникова

СПбПУ (вуз-участник проекта 5-100) запустил научно-просветительский проект для вчерашних школьников. #ПолитехНаНеве - путешествие по рекам и каналам Северной столицы вместе с лучшими учеными.

Участниками проекта стали абитуриенты Питерского политеха с самыми высокими баллами, выпускники Центра "Интеллект" и победители розыгрыша в социальных сетях. Первую лекцию для них прочитал и.о. директора Института передовых производственных технологий Сергей Салкуцан.

Он рассказал ребятам, заменят ли роботы людей, и как будут выглядеть фабрики будущего. К примеру, есть известный термин - "цифровой двойник". В случае автомобилестроения это значит, что цифровая копия машины может участвовать в сотнях краш-тестов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Раньше, чтобы проверить безопасность автомобиля, нужно было в прямом смысле разбить десятки машин, - рассказал ученый. - Сейчас для этого создается виртуальная модель автомобиля со всеми его реальными характеристиками. Испытания идут лишь на экране монитора.

Об искусственном интеллекте абитуриентам вуза рассказала завлабораторией "Промышленные системы потоковой обработки данных" СПбПУ Марина Болсуновская. По ее словам, искусственный разум способен выполнять задачи, которые человек просто не в состоянии решить. К примеру, отслеживать тысячи людей, перемещающихся в пространстве. Так работают камеры для распознавания лиц в метро.

Впереди абитуриентов ждем еще три научных путешествия.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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