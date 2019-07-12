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12.07.2019 20:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Беглов объявил выговоры вице-губернаторам за нарушения в Муринском парке

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Действительнующий глава Петербурга Александр Беглов объявил выговоры трем вице-губернаторам: Эдуарду Батанову, Николаю Бондаренко и Николаю Линченко. Причиной стала вырубка деревьев в Муринском парке.

Как сообщает пресс-служба Смольного, ранее Александр Беглов поручил вице-губернаторам разобраться в ситуации с парком и выработать такой проект благоустройства территории, который устроил бы граждан.

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Сейчас в парке компания "Анна Нова" собирается возвести спортивную арену. Но местные жители высказались против сокращения площади зеленых насаждений.

Когда в парке началась вырубка, к Александру Беглову обратился глава администрации Калининского района Василий Пониделко. Действующий глава города назвал происходящее в Муринском парке полным нарушениям порядка реализации проекта и заявил, что будет требовать соблюдения всех процедур согласования таких инициатив с жителями территорий.

Справка "РГ"

Муринский парк расположен на севере Петербурга рядом с кварталами нового строительства. Для жителей окрестных территорий этот парк является главной зеленой зоной в округе.

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