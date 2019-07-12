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12.07.2019 11:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Беглов передал реставраторам право приводить в порядок жилые дома

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал закон, подразумевающий, что капремонт жилых домов-памятников будет вестись под контролем комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников. Ранее фасады этих зданий ремонтировались на общих основаниях, нехватка средств и квалифицированных специалистов приводила к тому, что фасады теряли сложный декор.

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Как сообщил в эфире телепрограммы "Петербург. Новый взгляд" врио губернатора Северной столицы Александр Беглов, нововведения в законодательстве позволят ремонтировать дома со сложными фасадами под надзором реставраторов и экспертов по охране памятников.

Также благодаря новым правилам, появятся дополнительные средства на реставрацию зданий.

В Петербурге вопрос реставрации исторических зданий стоит особенно остро. В Северной столице к объектам культурного наследия относится 1851 здание. Каждый шестой дом-памятник в стране находится в Петербурге.

Предварительное обследование показало, что сложные фасады, например, лепнину, имеется на 255 зданиях. Новая программа, которая реализуется в Петербурге, позволит реставрировать 25-30 зданий ежегодно.

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