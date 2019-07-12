Экипаж рейса Симферополь - Петербург спас девушку во время полета

Из аэропорта Пулково в одну из петербургских больниц доставили девушку, которая потеряла сознание во время перелета из Симферополя в Северную столицу.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе авиакомпании "Россия" бортпроводники оказали пассажирке первую помощь. По прибытию в Петербург ее передали медицинским служба.

Одна из пассажирок рейса 5620, Ксения Исакова, сообщила в социальных сетях, что бортпроводники сразу заметили, что девушке стало плохо. Вначале по громкой связи они спросили, есть ли в салоне врач, потом сами стали оказывать медицинскую помощь.

Бригада врачей прибыла прямо к взлетно-посадочной полосе. К посадке девушка уже более ли менее пришла в себя, она могла сама идти, выйти из самолета ей помогал молодой человек, летевший рядом с ней.