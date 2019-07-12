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12.07.2019 06:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец. Теперь покупатель должен при покупке ввести свои паспортные данные, а во время входа в музей предъявить документы.

Как сообщает пресс-служба самого музея-заповедника, если гражданин не предъявит документ, то купленный билет аннулируется.

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Более того, подарить билет другому человеку нельзя. Если гражданин предъявит свой паспорт и билет, оформленный на другого человека, то ему могут отказать в посещении.

В музее отмечают, что гражданин, который оплатил покупку онлайн, получает на свою почту электронный ваучер. Он обязан обменять его на билет в кассе музея. При этом обмене документы и проверяются.

Примечательно, что купить именной билет гражданин может не чаще чем один раз в месяц.

Таким образом в заповеднике пытаются бороться с перекупщиками, которые давно спекулируют на очередях в Екатерининский музей. Летом, в разгар туристического сезона, чтобы попасть в Екатерининский дворец, туристы стоят в очереди по 2-4 часа.

Кстати, при покупке электронных билетов не действуют льготы. Поэтому гражданине, являющиеся пенсионерами, ветеранами труда или имеющие инвалидность, чтобы купить билет по сниженной стоимости, должны отстоять очередь в кассе.

Стоит отметить, что правила продажи именных билетов касаются только сегмента онлайн. Если у гражданина нет с собой документа, или же он хочет посетить дворец второй раз за месяц, он беспрепятственно может купить билет, отстояв очередь в кассу музея.

В дни пиковых нагрузок туристы стоят в очереди более четырех часов, чтобы попасть в Екатерининский дворец. Фото: Вера Черенева/РГ
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