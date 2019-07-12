На кинофестивале "Балтийские дебюты" зрители оценили российские фильмы

В Светлогорске Калининградской области продолжается XVI Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты". Программ несколько: международный и российский конкурсы режиссеров- дебютантов, внеконкурсные - "Премьеры года (Россия)", "Мир анимации", "Специальный показ".

"Предок", "Двое" и "Сестренка"

В конкурсе российских дебютов восемь картин.

Фильм "Предок" поднимает важные проблемы: родители не общаются с детьми, заняты то работой, то в телефоны уткнутся (мамы) или "в танчики" с азартом играют (молодые еще папы). 36-летний отец, впервые попавший на родительское собрание в школе, узнает, что его 13-летний сын стал "зацепером" - ребята катаются на крышах электричек. Сына надо срочно спасать. Как вернуть потерянный родительский авторитет, узнать, чем живет, интересуется сегодняшнее молодое поколение?

Режиссер Максим Зыков, выпускник ВГИКа (мастерская Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика) рассказал, что это его первый самостоятельный полнометражный фильм и первый показ. Снял его прошлым летом в Петербурге. Как он сам охарактеризовал - "история мелодраматическая, местами комедийная".

После благодарностей, отзывов - "Огромное спасибо вам! Замечательный фильм. Детям показывайте его. Будем ждать ваших картин!" - зрители засыпали режиссера вопросами:

- Как нашли этих детей? Сколько им лет? Как снимали, когда они на крыше мчащегося "Сапсана" ехали? А вашим детям сколько лет? Что вас подвигло снять фильм на эту тему - "зацеперы"?

Потом смотрели фильм Тимофея Жалнина "Двое". И снова благодарили молодого режиссера:

- Фильм ваш отличный! Смотрится на одном дыхании.

И опять такие жизненные вопросы: "Как актеры снимались в холодной реке? Где проходили съемки? История придуманная? Почему такой печальный конец?".

Режиссер рассказал, что снимали полтора месяца - в Саянах, Хакасии, но до этого целый месяц репетировали сцены. В фильме "нет графики, все натуральное". Дебютом он стал не только для него, но и для многих членов съемочной группы - оператора, актеров, автора музыки. Вдохновлялся он не фильмом "Выживший" с Леонардо Ди Каприо, как многие подумали, а советским - "Неотправленное письмо" Калатозова.

Молодые супруги отправились вдвоем в поход - к целебным озерам. Тайга, опасности на каждом шагу, от помощи местных егерей они отказались. Из-за дождя поднялась вода, и путь домой отрезан. Тайга выступает метафорой жизни, в которой заблудились двое.

Фильм "Сестренка", экранизация повести "Радость нашего дома" Мустая Карима, классика советской литературы, был в программе "Специальный показ", в большом зале Театра эстрады "Янтарь- Холл" ("тысячнике"). Зал встал, когда на сцену после показа вышел режиссер картины Александр Галибин, долго аплодировали стоя. Многие не могли сдержать слез. История светлая, трогательная.

1944-1945 годы. Война. Башкирский мальчик Ямиль шести лет (изумительная работа 6-летнего Арслана Крымчурина) ждет, когда с фронта вернется отец, которого он знает по фотографиям и письмам. Неожиданно у него появляется "сестренка" - девочка Оксана с Украины (еще одна великолепная работа - Марта Тимофеева). Они говорят на разных языках, не понимают друг друга, она знает, что такое война, стрельба, немцы, она потеряла семью...

"Сарафанное радио" так прогремело на фестивале, что "Сестренку" просили показать еще - и организаторы пошли навстречу, устроили дополнительный сеанс.

Премьера этой картины и прокат запланированы на сентябрь.

"Взять или уйти" (Эстония)

Фильм Лиины Тришкиной-Ванхатало "Взять или уйти", участник международного конкурса, был номинирован от Эстонии на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. В России был первый показ.

- Это мой первый полнометражный фильм, - сообщила режиссер. - До этого я работала в документальном кино как режиссер, монтажер и консультант. Мне повезло - выпал шанс снять полный метр. Я никогда не изучала режиссуру художественного кино, но затем неожиданно обнаружила себя на площадке - и мне очень понравилось. Это серьезный фильм, но надеюсь, вам удастся и посмеяться.

30-летний Эрик вдруг становится отцом. Папой-одиночкой. Мать девочки, еще школьница, от нее отказывается. Ребенка могут удочерить другие люди.

Ажиотаж на российское кино

На "Балтийских дебютах" бесплатны все сеансы. На все фильмы длинные очереди в залы (их три, фильмы идут одновременно, с утра до самой ночи). Сначала проходят зарегистрированные заранее ("счастливчики!"), и надо видеть, что если остаются свободные места и приглашают занять их - как радуются люди! И молодежь, и вполне себе солидные, немолодые. "Ура!" - кричат одни. Другие возмущаются: "Стойте, вы куда, а мне билет? Я инвалид! Мне дайте!". Так рвутся на российское кино, на фильмы не известных никому пока дебютантов. А ведь только и слышишь, что наше кино не популярно, не ходят на него, ругают, пустые залы…

- Будем ходить теперь только на наше кино. Столько разочарований на зарубежных фильмах! - признались зрительницы. Рассказали, как многие специально берут недельный отпуск на работе - чтобы посетить все фестивальные показы. Смотрят кино, ходят на творческие встречи, мастер-классы, концерты. И так ежегодно. Многие приезжают из Калининграда - на автобусах и машинах и даже - вот герои! - на утренней семичасовой электричке, чтобы первыми получить заветные билетики. Есть настоящие киноманы - не пропускают ни один фестиваль "Балтийские дебюты".

Корреспонденту "РГ" довелось видеть и слышать в Светлогорске, как обычные зрители, не знакомые с политикой кинопроката и телеканалов, после показов не расходились, а окружали режиссеров, расспрашивали про съемки и задавали риторические - увы! - вопросы:

- Почему мы не видим такие замечательные фильмы в кинотеатрах? Почему их не показывают по телевизору?