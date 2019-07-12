Начата проверка обстоятельств смерти актера и режиссера Олега Дмитриева

В Петербурге правоохранительные органы начали проверку обстоятельств смерти актера и режиссера Малого драматического театра - Театра Европы (МДТ) Олега Дмитриева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Олег Дмитриев накануне скончался у себя дома в возрасте 49 лет.

В связи со смертью режиссера и актера в МДТ отменен спектакль "Бесплодные усилия любви", который должны были показывать 15 июля. В этой постановке Олег Дмитриев играл одну из ведущих ролей.

Дмитриев пришел в МДТ в 1990-м году. На его счету 15 ролей в спектаклях, также он в 17 постановках театра выступил как режиссер. В некоторых из них он ассистировал Льву Додину, часть поставил самостоятельно.

Премьера последнего спектакля Олега Дмитриева "Синий цвет" состоялась в 2016-м году.