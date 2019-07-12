Новости

В Брянске направлено в суд дело полицейских 16:59
В Волгоградской области врача осудили на два года за смерть пациента 16:51
Когда москвичи смогут поклониться мощам святых Петра и Февронии 16:49
Под Волгоградом начались раскопки таинственного города Бельджамен 16:37
Петербургская промышленность продемонстрировала рекордный рост 16:28
Рапота назвал "Славянский базар" важной культурологической площадкой для СГ 16:25
Эксперты подсчитали, насколько выросли цены на шашлык 16:21
Премьер-лига учредила приз лучшему игроку матча 16:12
Эксперимент по изучению сна привел к неожиданному открытию 16:07
Пожар в Государственном архиве литературы и искусства локализован 15:53
В Петербурге заложили противоминный тральщик "Анатолий Шлемов" 15:45
Абитуриентов СПбПУ отправили в научное путешествие 15:43
Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер 15:42
В Саратовской области мышиную лихорадку выявили у 848 человек 15:42
Опубликованы фото и видео с места гибели людей в Туве 15:36
Любителям селфи запретили доступ к сибирским "Мальдивам" 15:32
Омского Мимино взяли под стражу на два месяца 15:29
Сергей Безруков сыграет в приквеле "12 стульев", но не Остапа Бендера 15:20
В Госдуме назвали пиар-ходом проект Зеленского о люстрации Порошенко 15:14
Путин обсудил с членами Совбеза российско-украинские отношения 15:09
Астрономы сообщили, где в России лучше всего будет видно лунное затмение 15:05
В Ла Лигу поступили документы о выкупе трансфера Гризманна 15:04
В столице начали мыть и красить мостовые сооружения на Москве-реке 15:02
В Москве ребенок получил травму руки при выходе из лифта 15:01
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к России 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
12.07.2019 16:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петербургская промышленность продемонстрировала рекордный рост

Текст: Вера Черенева

Темпы роста петербургской промышленности оказались в два раза выше общероссийских. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак во время двусторонней встречи с врио губернатора Северной столицы Александром Бегловым.

Фото: АО "СНСЗ"
В Петербурге заложили противоминный тральщик "Анатолий Шлемов"

По словам Дмитрия Козака, доля петербургской промышленности составляет 11 процентов от общероссийской, и сейчас половина бюджета Северной столицы формируется за счет доходов, полученных от перерабатывающей отрасли.

Дмитрий Козак отметил, что наибольших темпов роста достигают высокотехнологичные сферы, например, фармацевтика, и высоко оценил те меры поддержки, которые оказывают городские власти предприятиям из реального сектора экономики.

Также Дмитрий Козак предложил Александру Беглову принять деятельное участие в формировании федеральной промышленной политики, чтобы транслировать петербургский опыт на всю страну. Особый интерес у заместителя председателя правительства России вызвали налоговые льготы и бюджетное субсидирование промышленного сектора.

Александр Беглов в свою очередь отметил, что перед Петербургом стоят амбициозные и сложные задачи. В силу географических особенностей в городе нет возможности размещать крупные предприятия, поэтому ставка делается на создание высокотехнологичных рабочих мест. Сейчас порядка 800 петербургских предприятий вошли в нацпроект по повышению производительности труда.

Также Александр Беглов сообщил, что городские власти ставят перед собой задачу довести бюджет города до одного триллиона рублей, а среднюю зарплату поднять до уровня 100 тысяч рублей.

Кстати

Двусторонняя встреча проходила на территории Санкт-Петербургского тракторного завода, где сегодня было запущено серийное производство трактора нового поколения "Кировец К-7".

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали пиар-ходом проект Зеленского о люстрации Порошенко
ЦБ опроверг информацию об уходе Visa и MasterCard из России
В Кремле заявили о соблюдении договоренностей с Турцией по С-400
Песков прокомментировал планы новых санкций США
Вынесен приговор террористам, пытавшимся устроить крушение "Сапсана"