Петербургская промышленность продемонстрировала рекордный рост

Темпы роста петербургской промышленности оказались в два раза выше общероссийских. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак во время двусторонней встречи с врио губернатора Северной столицы Александром Бегловым.

По словам Дмитрия Козака, доля петербургской промышленности составляет 11 процентов от общероссийской, и сейчас половина бюджета Северной столицы формируется за счет доходов, полученных от перерабатывающей отрасли.

Дмитрий Козак отметил, что наибольших темпов роста достигают высокотехнологичные сферы, например, фармацевтика, и высоко оценил те меры поддержки, которые оказывают городские власти предприятиям из реального сектора экономики.

Также Дмитрий Козак предложил Александру Беглову принять деятельное участие в формировании федеральной промышленной политики, чтобы транслировать петербургский опыт на всю страну. Особый интерес у заместителя председателя правительства России вызвали налоговые льготы и бюджетное субсидирование промышленного сектора.

Александр Беглов в свою очередь отметил, что перед Петербургом стоят амбициозные и сложные задачи. В силу географических особенностей в городе нет возможности размещать крупные предприятия, поэтому ставка делается на создание высокотехнологичных рабочих мест. Сейчас порядка 800 петербургских предприятий вошли в нацпроект по повышению производительности труда.

Также Александр Беглов сообщил, что городские власти ставят перед собой задачу довести бюджет города до одного триллиона рублей, а среднюю зарплату поднять до уровня 100 тысяч рублей.

Кстати

Двусторонняя встреча проходила на территории Санкт-Петербургского тракторного завода, где сегодня было запущено серийное производство трактора нового поколения "Кировец К-7".