Ученые исследовали содержание микропластика в арктических морях

Участники экспедиции "Арктический плавучий университет-2019" провели исследования содержания микропластика и управления льдами в акватории архипелага Шпицберген и западном секторе Баренцева моря.

Как сообщает пресс-служба Северного Арктического федерального университета, в очередном рейсе экспедиции, стартовавшей из Архангельска, ученым удалось провести широкий комплекс морских и наземных исследований.

- Экспедиция проходила в непростых условиях, была сложная штормовая обстановка, - сообщил руководитель "Арктического плавучего университета" Константин Зайков. - Мы побывали в ледовом плене, но эффективно поработали и на море, и на архипелаге.

В новом сезоне ученые возобновили работы на Кольском меридиане и повторно обследовали населенные пункты Шпицбергена. К традиционным объектам исследований добавилась относительно новая и актуальная тема - содержание микропластика в морской среде.

- Микропластик изучается всего 10-15 лет, - отметила научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Анна Весман. - Все данные о его влиянии на организм человека и животных получены в лабораторных условиях. Можно точно сказать, что частицы микропластика негативно влияют на зоопланктон, так как он путает его с пищей и в итоге активно теряет свою массу, испытывая чувство ложного насыщения. Также микропластик впитывает в себя различные загрязнители, которые впоследствии могут попасть в организмы животных и людей.

Ученые отмечают, что очищать моря от пластика очень сложно. Проще предотвращать его попадание в окружающую среду - например, сокращая использование пластиковых пакетов.

Как сообщила Анна Весман, сейчас обсуждается совместный проект Арктического и Антарктического НИИ и лаборатории арктического биомониторинга САФУ по изучению микропластика в Северном Ледовитом океане и в арктическом грунте. По словам ректора САФУ Елены Кудряшовой, этот проект органично впишется в работу создаваемого на базе университета НОЦ "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования".

В экспедиции также приняли участие десять лучших студентов швейцарских вузов, которые изучали климатические изменения. Сотрудник "Курчатовского института" Зоригто Намсараев провел отбор проб морских и наземных микроорганизмов, чтобы исследовать возможности их применения в биотехнологических и других целях.

Научно-образовательная экспедиция САФУ "Арктический плавучий университет" проходит с 2012 года при поддержке РГО на борту НИС "Профессор Молчанов". В ходе нее молодые ученые исследуют арктическую среду в акватории Баренцева, Карского и Белого морей.