В крепости Корела под Петербургом исполнят оду Суворову

13 июля в Приозерске в крепости Корела прозвучит мировая премьера "Оды А.В.Суворову". Произведение, созданное композитором Муратом Кабардоковым, исполнит Симфонический оркестр Ленинградской области в рамках I Суворовского дня.

Как сообщает оргкомитет фестиваля, праздник продлится весь день. С 10.00 до 12.00 у стен крепости будут выступать реконструкторы в костюмах суворовской эпохи.

С 12.30 до 13.30 зрителям продемонстрируют снаряжение образцов конца XVIII века. Реконструкторы и сотрудники Государственного мемориального музея имени Суворова расскажут, как организовывались военные кампании.

Также в программе лекция по здоровому питанию от клуба моржевания, зарядка у стен крепости, а также викторины и конкурсы.

Закроется I Суворовский день вечером киношлягеров. Прозвучат мелодии композитора Андрея Петрова из кинофильмов "Служебный роман", "Осенний марафон", "Человек амфибия".