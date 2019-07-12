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12.07.2019 20:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В крепости Корела под Петербургом исполнят оду Суворову

Текст: Иван Зароков
13 июля в Приозерске в крепости Корела прозвучит мировая премьера "Оды А.В.Суворову". Произведение, созданное композитором Муратом Кабардоковым, исполнит Симфонический оркестр Ленинградской области в рамках I Суворовского дня.

Как сообщает оргкомитет фестиваля, праздник продлится весь день. С 10.00 до 12.00 у стен крепости будут выступать реконструкторы в костюмах суворовской эпохи.

В Петербурге откроется выставка к юбилею Итальянского похода Суворова

С 12.30 до 13.30 зрителям продемонстрируют снаряжение образцов конца XVIII века. Реконструкторы и сотрудники Государственного мемориального музея имени Суворова расскажут, как организовывались военные кампании.

Также в программе лекция по здоровому питанию от клуба моржевания, зарядка у стен крепости, а также викторины и конкурсы.

Закроется I Суворовский день вечером киношлягеров. Прозвучат мелодии композитора Андрея Петрова из кинофильмов "Служебный роман", "Осенний марафон", "Человек амфибия".

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