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12.07.2019 06:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Купчино откроется центр врачей общей практики

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

К 1 сентября в Петербурге в микрорайоне Купчино откроется Центр врачей общей практики. Здесь смогут получать медицинскую помощь жители новостроек, расположенных на Южном Шоссе. Средства на выкуп помещения были получены из федерального бюджета.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с жителями микрорайона и сообщил им, что центр заработает к 1 сентября. Предусмотрены два отделения: взрослое и педиатрическое.

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Прием будут вести терапевты, офтальмолог, отоларинголог, невролог и хирург.

Ранее жители обращались за медпомощью в поликлинику №56, расположенную на улице Турку, достаточно далеко от кварталов новостроек.

С такой проблемой в Петербурге сталкиваются во многих районах. Выкуп социальной инфраструктуры не успевал за сдачей домов.

Весной этого года городские власти обратились в правительство России и получили средства на выкуп 17 зданий детских садов и 14 помещений для врачей общей практики. Это позволило в сжатые сроки выкупить социальные объекты и оснастить их всем необходимым.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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