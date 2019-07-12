В Петербурге ювелирный магазин обокрали через дыру в полу

В Петербурге ночью произошла кража из ювелирного магазина, расположенного напротив станции метро "Ленинский проспект".

В торговый зал злоумышленники проникли через подвал, прорубив дыру в полу.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас устанавливается количество похищенного.

Уголовное дело возбуждено по 4 части статьи 158 Уголовного Кодекса России, которая предусматривает ответственность за совершение хищения в особо крупном размере.

Сейчас полицейские занимаются поиском злоумышленников.