В Петербурге ювелирный магазин обокрали через дыру в полу

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В Петербурге ночью произошла кража из ювелирного магазина, расположенного напротив станции метро "Ленинский проспект".
В торговый зал злоумышленники проникли через подвал, прорубив дыру в полу.
Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас устанавливается количество похищенного.
Уголовное дело возбуждено по 4 части статьи 158 Уголовного Кодекса России, которая предусматривает ответственность за совершение хищения в особо крупном размере.
Сейчас полицейские занимаются поиском злоумышленников.