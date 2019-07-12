В Петербурге откроется выставка к юбилею Итальянского похода Суворова

В Петербурге в Государственном мемориальном музее имени Суворова 16 июля откроется выставка, посвященная 220-летию со дня начала Итальянского похода великого полководца.

Как сообщает пресс-служба музея, на выставке будет представлена живопись и графика, зрители увидят уникальные работы художников-баталистов. Также в экспозиции будет присутствовать оружие конце XVIII века из фондов музея.

Основой выставки станут портреты военачальников из знаменитой Военной галереи Эрмитажа. Дело в том, что многие из них участвовали в Итальянском походе. Правда, об этой части их биографии знают в основном специалисты по военной истории.

Одним из знаковых экспонатов выставки станет картина художника Николая Шабунина "А.В. Суворов в Кончанском беседует с крестьянами", написанная в 1901 году. Это одна из первых живописных картин из коллекции музея, основанного в начале ХХ века.

Интерес посетителей с большой вероятностью вызовет портрет австрийского генерал-квартирмейстера штаба Суворова Иоганна-Габриэля де Шателера. Автор этой работы неизвестен. Картина будет представлена в музее впервые.

Выставка, получившая название "Князь Италийский" будет работать в Суворовском музее до 8 сентября.

Справка "РГ"

Термином "Итальянский поход Суворова" называют боевые действия, которые русская армия вела против французских подразделений в 1799-м году на территории Северной Италии. Франция тогда оккупировала эту часть Италии и перед союзниками (Россия, Австрия, Неаполитанское королевство и Османская империя) стояла задача освободить территорию страны. В ходе Итальянского похода войска под командованием Суворова выбили французские войска из крупнейших городов страны, а затем по приказу Павла I ушли из Италии.