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12.07.2019 10:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге построили первый километр "коричневой" ветки метро

Текст: Вера Черенева

В Петербурге завершена проходка первого километра тоннеля Красносельско-Калининской ветки метрополитена. Открыть первые станции на ветке планируется в 2022 году, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Станции Фрунзенского радиуса петербургской подземки готовы на 84%

Всего на "коричневой" ветке должно быть построено два однопутных тоннеля протяженностью пять километров. Диаметр каждого составит 5,6 метра.

Коричневая ветка призвана повысить транспортную доступность Красносельского района Петербурга. Сейчас там находится одна станция метро - "Проспект Ветеранов" на "красной ветке". Эту станцию неоднократно признавали самой загруженной в городе.

Разгрузить "Проспект Ветеранов" должна станция метро "Юго-Западная" - конечная станция "коричневой ветки". Также на ветке появятся новые станции "Боровая" и "Броневая"Остальные станции станут пересадочными. Так, с "Путиловской" можно будет перейти на "Кировский завод", с "Заставской" - на "Московские ворота", с "Каретной" - на "Обводный канал".

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