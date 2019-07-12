В Петербурге заложили противоминный тральщик "Анатолий Шлемов"

В Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе заложен новый корабль противоминной обороны серии "Александрит", получивший название "Анатолий Шлемов". В торжественной церемонии принял участие действующий губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По словам действующего главы города, судостроение - это одна из основ экономики Северной столицы. За последние несколько месяцев действующий глава города посетил крупнейшие судостроительные предприятия, которые работают в рамках гособоронзаказа.

"Я оцениваю состояние этих предприятий на пять с плюсом. Они обеспечены заказами до 2024-2025 годов", - отметил Александр Беглов.

Новый противоминный тральщик уже седьмой в проекте 12700 "Александрит". Корабли этой серии знамениты на весь мир своим корпусом, не имеющим аналогов. Он сделан из монолитного стеклопластика, сформированного посредством вакуумной инфузии. Такая технология позволяет значительно увеличить прочность корпуса при уменьшении его массы.

Сейчас в составе российского флота два "Александрита". Головной корабль проекта "Александр Обухов" был сдан три года назад, "Иван Антонов", ставший первым серийным тральщиком, вошел в состав флота в прошлом году. Еще четыре тральщика сейчас достраиваются.

Все корабли проекта имеют одинаковые характеристики. "Александриты" способны развивать скорость до 16 узлов в час, экипаж корабля составляет 44 человека.

Противоминный тральщик способен обнаруживать боеприпасы как в воде, так и в морском грунте. На "Александритах" имеются автономные подводные безэкипажные аппараты, а также беспилотный противоминный катер, который управляется дистанционно.