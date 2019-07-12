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12.07.2019 17:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Поморье для арт-фестиваля "Тайбола" построили ярангу

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
В Холмогорском районе Архангельской области начался шестой международный культурно-экологический фестиваль под открытым небом "Тайбола".
Фото: Игорь Фролов/пресс-служба фестиваля "Тайбола" Фото: Игорь Фролов/пресс-служба фестиваля "Тайбола"
Фото: Игорь Фролов/пресс-служба фестиваля "Тайбола"

На живописном берегу реки разместились фестивальные локации - главная, электрическая, акустическая и огненная сцены, "Спортивная башня", семейная площадка, "Шатер мастер-классов", "Эко-поляна" и ярмарка. Перед гостями выступят музыканты самых разных стилей, танцоры, уличные актеры, народные умельцы, воздушные акробаты и другие таланты из разных регионов России, Норвегии и Испании.

Фото: Диана Титенко
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Специально для фестиваля мастера "Тайболы" с участием всех желающих возвели арт-объекты из природных материалов - например, ярангу с солнцем на вершине. Гости смогут научиться работать на гончарном круге, вышивать гобелены, играть на гуслях и даже плясать кадриль - в фестивальной программе больше ста мастер-классов. Намечены конкурсы воздушных змеев, графического дизайна и арт-лагерей. На "Поляне викингов" выступят реконструкторы из Петербурга. Откроются кинолекторий и свободная библиотека.

"Тайбола" традиционно привлекает сотни любителей природы и творчества из разных уголков не только Поморья, но и всей страны. Гости и участники живут в палатках под открытым небом и готовят еду на кострах. На "Тайболе" соблюдаются строгие экологические правила - например, нельзя мыться в реке с моющими средствами. Мусор собирается раздельно и вывозится с места проведения.

Локация фестиваля каждый раз меняется - как правило, это нетронутый уголок северной природы на морском или речно берегу. По словам основателя "Тайболы" Ильи Кузубова, нынешний опен эйр сочетает в себе все прелести предыдущих - луга и поляны Кехты, бесконечный песок Марилова, суровость Ворзогор, а временами жаркое солнце Солзы. Лето-2019 в Поморье выдалось одним из самых холодных за всю историю наблюдений, но "тайбольцев" это не пугает.

Фестиваль продлится три дня.

Молодежный арт-фестиваль "Тайбола" проводится в Поморье с 2012 года. В последнее время он перешел в формат биеннале и устраивается раз в два года. В подготовке и проведении "Тайболы" задействуется множество волонтеров.

Культура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Архангельская область
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