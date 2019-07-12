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12.07.2019 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Краснодара полиция задержала актера "Легенды № 17"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В аэропорту Краснодара полиция задержала российского актера Тимура Ефременкова, который известен по ролям в фильмах "Легенда № 17" и "Чемпионы". Инцидент произошел 12 июля в 01.40 ночи.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, мужчина якобы нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности. В итоге администрация воздушной гавани вызвала полицию, и пассажира забрали в отделение. На свой самолет он так и не попал.

В воздушной гавани подчеркнули, что "сотрудники аэропорта вели себя корректно и проводили досмотр в строгом соответствии с законом, по процедуре, регламентированной правовыми актами".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Уже находясь в отделении полиции, актер записал видеообращение к своим подписчикам в социальных сетях, где рассказал собственную версию произошедшего. По его словам, службе безопасности аэропорта не понравился брелок, который он нес с собой. Эти слова из видеообращения Тимура Ефременкова приводит tvzvezda. На видео актер также всячески бранит сотрудников воздушной гавани, которые его задержали.

Адвокат Тимура Ефременкова подтвердил, что актера забрали в отделение полиции, где у него "был обнаружен незначительный процент алкоголя в крови". По словам юриста, сейчас на Ефременкова составлен административный протокол, а дальнейшую судьбу актера решит краснодарский суд. Заседание по этому делу должно состояться сегодня.

Тимур Ефременков известен российскому зрителя по фильму "Легенда №17", где он сыграл советского хоккеиста, нападающего сборной СССР Бориса Михайлова и  киноленте "Чемпионы", где ему была отведена роль российского хоккеиста Александра Овечкина. Также Ефременков постоянно снимается в различных российских сериалах. Всего в фильмографии актера порядка семидесяти ролей.

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