Первого замначальника СКЖД заподозрили в 1,5-миллионной взятке

Два крупных чиновника Северо-Кавказской железной дороги из Ростова-на-Дону подозреваются в получении взятки в особо крупном размере - более полутора миллиона рублей. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

Фигурантами уголовного дела стали первый заместитель руководителя СКЖД и заместитель начальника подразделения диспетчерского центра управления перевозками. В минувший четверг первый из них был задержан следователями совместно с оперативниками регионального управления ФСБ.

В жилище чиновника и его служебном кабинете проведены обыски. По версии следствия, взятку он и его коллега получили от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного продвижения ее составов.