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12.07.2019 12:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму попавшая в ДТП фура с персиками унесла жизнь человека

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

В Крыму возле села Крымская Роза Белогорского района произошло ДТП с участием грузового автомобиля Hyundai, перевозившего персики, и микроавтобуса Ford Transit. Об этом сообщила пресс-служба МВД РК.

По предварительной информации, водитель фуры, ехавший в направлении Симферополя по трассе "Таврида", заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. В результате удара и фура, и микроавтобус опрокинулись на бок.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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- В результате ДТП погиб один пассажир автомобиля Ford. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести: водитель грузового автомобиля Hyundai и два человека в легковушке, - уточнили в пресс-службе МВД. - С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в Симферопольскую и Белогорскую городскую больницу.

Автомобили получили столь сильные повреждения, что погибшего водителя автомобиля Ford Transit пришлось деблокировать спасателям "Крым-Спас с помощью специального инструмента.

По факту ДТП проводится проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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