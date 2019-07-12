В Сочи девочка погибла при падении с восьмого этажа отеля

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СКР по Кубани возбудил уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погиб полуторагодовалый ребенок (п. "в" части 2 статьи 238 УК РФ).

Как рассказали в пресс-службе краевого ведомства,11 июля 2019 года девочка со своим отцом находилась на балконе восьмого этажа "Сочи Парк отеля", расположенного на проспекте Континентальном. "Играя, малышка облокотилась на стеклянное ограждение, которое не выдержало веса ребенка - и девочка выпала с балкона".

Несмотря на оказанную скорую медицинскую помощь, девочка скончалась.

По предварительным данным, на отдых семья приехала из Нижнего Новгорода.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.