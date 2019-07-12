В Волгоградской области врача осудили на два года за смерть пациента

В Волгоградской области вынесен приговор врачу, по вине которой скончался пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета РФ.

Бывший заместитель главного врача по медицинской части Даниловской центральной районной больницы приговорена к двум годам ограничения свободы. Кроме того, она не имеет права два года заниматься врачебной и иной медицинской деятельностью.

Следствием и судом установлено, что в конце августа 2017 года бригадой скорой медицинской помощи в лечебное учреждение был доставлен 71-летний местный житель. Дежурившая заместитель главврача осмотрела пациента и поставила ему предварительный диагноз. Пенсионер был госпитализирован в терапевтическое отделение больницы.

На протяжении трех дней здоровье пациента ухудшалось. Несмотря на то, что симптомы болезни указывали, что необходима хирургическая консультация, она так и не была назначена. Диагноз был поставлен неправильно, и не было назначено необходимое лечение. В результате у мужчины обострилось хроническое заболевание.

- Именно неквалифицированные действия врача привели к тому, что он скончался от хронического заболевания - язвы, - уточнили в ведомстве.