Эксперты обсудили, чему обучать "школьника будущего"

Быстрое и повсеместное внедрение новых технологий предъявляет новые требования к профессиональным, личностным и социальным компетенциям человека.

Как готовить профессионалов: со студенчества, школьной скамьи или даже с детского сада? Каким должно быть современное образовательное пространство? Готова ли система образования предложить интегрированные решения для профессионального и личностного роста? Ответы на эти и другие вопросы в рамках четвертого дня "Иннопрома-2019" искали эксперты на панельной дискуссии "Интегрированные решения в образовательном пространстве: региональный опыт", организованной Уральским федеральным университетом (УрФУ) совместно с министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

- Руководители государства ставят задачу - войти в десятку лучших стран по качеству образования, - отметила первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева. - Для этих целей в регионе создан педагогический кластер, который обеспечит непрерывную подготовку высококвалифицированных учительских кадров. Потому что только талантливый, заинтересованный в самообразовании и повышении своей квалификации педагог воспитает талантливого ученика.

Она подчеркнула, что в основе качественного профессионального обучения лежит система раннего выявления способностей. Так, если склонность к тем или иным сферам науки или видам деятельности выявить в 6-7 классе, то уже к 11-му школьник может начать получать профессиональные компетенции.

О том, какие возможности пройти "профессиональную пробу" есть у уральских старшеклассников, рассказала заместитель первого проректора УрФУ, руководитель Школы талантов УрФУ Надежда Терлыга:

- "Уральская проектная смена" - это новый формат образования, когда ученики 8-10 классов могут погрузиться в профессиональную среду и решать реальные задачи под руководством педагогов и наставников. В итоге выпускники школ часто бывают лучше подготовлены к работе на реальных предприятиях региона, чем студенты вузов.

- Именно это - ориентация на реальный практический результат - самая важная составляющая образования, - считает Дмитрий Курнявко, руководитель образовательных программ FANUC Россия. - Подготовка кадров должна быть связана с запросами промышленности. Так, уровень роботизации в России сегодня составляет 4 робота на каждые 10 тысяч человек, занятых на производстве. А, например, в Корее этот уровень - 700. Это означает, что перспективы здесь огромны. Значит, нужны собственные кадры, и их подготовку надо начинать со школы и дополнительного образования.

Курнявко привел пример, когда в прошлом году на одной из смен в образовательном центре "Сириус" школьники решали практическую задачу при помощи небольшого, но настоящего промышленного робота-погрузчика. "Я был поражен: они придумали решение настолько нестандартное и эффективное, что до него бы не додумались профессионалы, нацеленные на прибыль", - рассказал он.

- Наступила эпоха, когда люди будут чаще менять свои профессиональные интересы, - считает директор екатеринбургской гимназии №9 Лариса Кулькова. - Например, в этом году ученик нашего гуманитарного класса набрал 100 баллов по химии, дети из физико-математического класса побеждают на олимпиадах по русскому языку. Задача школы - создать возможности для такого выбора и поддержать учеников. Причем в поддержке нуждаются и педагоги. Сегодня пора говорить и об их индивидуальной траектории.

Об опыте Уральского государственного медицинского университета рассказала его ректор Ольга Ковтун. По ее словам, у школьников еще до поступления в вуз есть возможность определиться с выбором направления, например, принять участие в проектных сменах или поступить в профильные классы. При этом вуз начинает внедрять новые специальности, которые еще вчера казались фантастическими: оператор клеточных технологий, IT-медик, IT-генетик. В дипломе выпускника они дополняют основную специальность. Это становится возможным благодаря внедрению индивидуальных образовательных траекторий.

- Программы базового образования идут параллельно с программами дополнительного, чтобы у ребят с первого курса была возможность ориентироваться на ту профессию, которая им интересна, - отметила Ковтун.

- Талантливых детей становится все больше, - заметила Журавлева. - Нужны механизмы вовлечения их в реальную экономику. Для этого система общего образования должна интегрироваться в систему профессионального.