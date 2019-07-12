Группа Синара предложила решения по модернизации городского транспорта

В рамках работы лектория Группы Синара на выставке ИННОПРОМ-2019 была презентована концепция интеграции современного высокотехнологичного подвижного состава в транспортную инфраструктуру мегаполиса.

Специалисты компании представили свои идеи по решению таких актуальных задач федерального проекта "Умный город", как безопасность, мобильность, общедоступность и комфортность городской среды с учетом внедрения передовых цифровых и инженерных технологий, проектирования и строительства новых пересадочных узлов, объединения систем городского и междугородного транспорта в единую сеть, а также использования уникального опыта предприятия в области транспортного машиностроения.

Так, "Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в Группу Синара) разрабатывает пакетные решения для регионов и агломераций, позволяющие эффективно реализовать стратегию "Умной мобильности". В первую очередь, это внедрение пассажирских сервисов, обустройство выделенных полос для общественного транспорта и пересадочных узлов, создание центров организации дорожного движения и внедрение новой маршрутной сети. Также предприятия СТМ обладают технологиями и производственными мощностями для выпуска современного легкорельсового транспорта, что позволит увеличить городской пассажиропоток на 50%, а скорость перевозки на 60%.

Кроме того, на стенде были показаны работы участников конкурса промдизайна "ArtTram", который Группа Синара проводит совместно с Уральским государственным архитектурно-художественным университетом для Универсиады 2023. Студенты УрГАХУ презентовали эскизы дизайна подвижного состава городского транспорта, в том числе и дизайн трамвая нового поколения.

"В рамках концепции "Умный город" мы готовы предложить участникам программы: региональным и городским властям, а также компаниям - интеграторам комплексный подход и инновации при совершенствовании объектов транспортной инфраструктуры. Группа Синара внедряет принципиально новые технологические решения, улучшающие характеристики мобильности, безопасности, комфорта и внешнего вида городского легкорельсового транспорта, а также закладывает в проект такие сервисные решения, как гарантийное обслуживание и техническая поддержка подвижного состава, что значительно повышает его эксплуатационную емкость", - прокомментировал Юрий Осинцев, вице-президент Группы Синара.