На "Иннопроме" показали инновационное "окно-дисплей" для транспорта

На международной промышленной выставке "Иннопром-2019" представили инновационное стекло с прозрачной OLED-матрицей - совместный проект компании "МетроМедиа", входящей в Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех, и LG Electronics.

Особенность "окна-дисплея" - матрица на органических светодиодах с прозрачностью 38% с обеих сторон. Оно может транслировать любые формы медиаконтента - от видеороликов до текста и изображений. Стекло переключается между режимами прозрачности и цветного дисплея, управление осуществляется напрямую и удаленно ‒ с пульта оператора.

Сперва проект хотят внедрить в метрополитен. В частности, заменить транспарентными дисплеями стекла в окнах и дверях вагонов ‒ для показа информационного контента пассажирам. Автоматика настроена так, что под землей стекло работает в формате дисплей, а при выезде поезда на платформу - автоматически становится прозрачным.

В перспективе интерактивные "окна-дисплеи" могут стать альтернативой остекленению в железнодорожных вагонах, а также на вокзалах и в других общественных помещения. Потенциальный рынок сбыта - вся Россия.

"Холдинг "Швабе" имеет большой опыт интеграции интеллектуальных транспортных систем. Это касается всего, что связано с автоматизацией и повышением качества инфраструктуры городской среды. Представленное инновационное решение полностью вписывается в нашу стратегию", ‒ сказал заместитель генерального директора "Швабе" по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин.

Имея опыт реализаций проектов международного уровня, компания LG Electronics отмечает, что данный проект имеет большой потенциал и является ключевым.

"Мы удовлетворены сотрудничеством. Объединение усилий со "Швабе" поможет разработать хороший продукт", ‒ прокомментировал вице-президент LG Electronics по направлению ID B2B Донгпил Ким (DongPil Kim).

На "Иннопром" выставлен опытный образец интерактивного прозрачного дисплея. Роли партнеров в проекте распределились следующим образом: LG предоставляет технологию передачи изображения при помощи OLED-матрицы, а "Швабе" отвечает за производство рабочей поверхности. Производственной площадкой станет Лыткаринский завод оптического стекла, входящий в состав Холдинга.

"Технология обладает большим потенциалом. Интерактивные прозрачные дисплеи можно использовать в разных областях, но пока наибольшую заинтересованность проявили производители транспорта, в первую очередь железнодорожного", ‒ отметил Иван Ожгихин.