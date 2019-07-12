В Челябинской области молния убила туристку

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай. Во время грозы женщину ударила молния, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- 10 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что на берегу озера Большой Шантрапай в Еткульском районе обнаружено тело 58-летней женщины,- сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, жительница Екатеринбурга приехала в гости к знакомой в село Белоусово, где отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в женщину ударила молния.

На месте происшествия проводятся следственные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК региона.