В Екатеринбурге разбился парапланерист

Попытка уральца совершить полет на параплане с Уктуса закончилась трагедией. Тело 42-летнего мужчины нашли у подножья Уктусских гор, недалеко от переулка Кирпичный накануне вечером, сообщили "РГ" в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Известно, что мужчина упал с высоты во время использования параплана. Защитную экипировку он при этом не использовал. Несколько лет назад он уже пытался совершить полет, но тогда попытка закончилась неудачно: "летчик" получил травму.

О гибели человека в правоохранительные органы сообщили местные жители.

- Граждане рассказали, что на горе Уктус в палатке лежит мужчина. В микрорайон была направлена группа немедленного реагирования. Сотрудники полиции вместо палатки обнаружили параплан, под которым находился человек без признаков жизни. Личность его удалось установить оперативно, так как при нем были документы. Чтобы опознать тело, сыщики связались с родными мужчины, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В день трагедии, по данным правоохранителей, погибший выпивал.

- С большой долей вероятности можно сказать, что это не суицид, а неудавшаяся попытка испытать чувство свободного полета. В пользу этой версии говорит и то, что особых причин для сведения счетов с жизнью у него не было. Более того, гражданская жена пыталась уговорить его не делать этого, так как ранее у него это не получилось, но он к просьбам не прислушался, - добавил Валерий Горелых.

Следователи СК РФ проводят доследственную проверку. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.