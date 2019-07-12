Новости

В Сочи девочка погибла при падении с восьмого этажа отеля 10:48
В Совфеде 15 июля пройдет встреча с грузинскими депутатами 10:37
Lada Xray Cross с вариатором: старт продаж, цена, и подробности 10:32
Первого замначальника СКЖД заподозрили в 1,5-миллионной взятке 10:27
В Перми водитель сбил велосипедистку и врезался в здание мэрии 10:25
В Петербурге построили первый километр "коричневой" ветки метро 10:21
В Туве шестеро несовершеннолетних погибли в упавшей в реку машине 10:10
Путин назвал "Славянский базар" масштабным и неординарным мероприятием 10:05
Вблизи Командорских островов произошло землетрясение 10:05
Трамп рассказал о своем недоверии к криптовалютам 10:02
В Нижегородской области завели дело о ДТП с четырьмя погибшими 10:00
Валентин Горбунов: Ни одной жалобы не поступило от кандидатов оппозиции 09:56
В Екатеринбурге разбился парапланерист 09:49
В тувинскую реку опрокинулся УАЗ, 10 человек погибли 09:48
В Нижегородской области в ДТП с фурой погибли четыре человека 09:43
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России 09:41
Лукашенко открыл "Славянский базар в Витебске" 09:41
В Сибири поймали банду, похищавшую коров, лошадей и снегоходы 09:39
Названа причина массового отравления в хабаровском интернате 09:31
В Тулуне полностью восстановлено горячее водоснабжение 09:27
Вторую группу косаток доставили из Приморья в Хабаровский край 09:26
Скрипачка русского происхождения найдена мертвой в Лондоне 09:24
Сахалинские власти помогут жильцам пострадавшего от пожара дома 09:22
Русло реки Миасс в Челябинске очистят плавающие экскаваторы 09:20
Житель Бурятии осужден на четыре года за укус полицеского 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
12.07.2019 09:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге разбился парапланерист

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

Попытка уральца совершить полет на параплане с Уктуса закончилась трагедией. Тело 42-летнего мужчины нашли у подножья Уктусских гор, недалеко от переулка Кирпичный накануне вечером, сообщили "РГ" в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

В Челябинской области молния убила туристку

Известно, что мужчина упал с высоты во время использования параплана. Защитную экипировку он при этом не использовал. Несколько лет назад он уже пытался совершить полет, но тогда попытка закончилась неудачно: "летчик" получил травму.

О гибели человека в правоохранительные органы сообщили местные жители.

-  Граждане рассказали, что на горе Уктус в палатке лежит мужчина. В микрорайон была направлена группа немедленного реагирования. Сотрудники полиции вместо палатки обнаружили параплан, под которым находился человек без признаков жизни. Личность его удалось установить оперативно, так как при нем были документы. Чтобы опознать тело, сыщики связались с родными мужчины, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

В день трагедии, по данным правоохранителей, погибший выпивал.

- С большой долей вероятности можно сказать, что это не суицид, а неудавшаяся попытка испытать чувство свободного полета. В пользу этой версии говорит и то, что особых причин для сведения счетов с жизнью у него не было. Более того, гражданская жена пыталась уговорить его не делать этого, так как ранее у него это не получилось, но он к просьбам не прислушался, - добавил Валерий Горелых.

Следователи СК РФ проводят доследственную проверку. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензии у двух организаций
Путин назначил Развожаева врио главы Севастополя
Минтруд посчитал, насколько вырос прожиточный минимум
Власти Венесуэлы и оппозиция договорились о постоянном диалоге о мире
Скрипачка русского происхождения найдена мертвой в Лондоне