3 июля этого года в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре произошел пожар, полностью уничтоживший деревянную церковь, построенную в конце XIX века. По данным Курганской епархии, в этот день в Казанском храме вместе со священником молились паломники из Екатеринбурга. А на улице приглашенные из Тюмени специалисты занимались профилактикой системы кондиционирования. В половине второго дня кондиционер задымил, в епархии полагают, из-за короткого замыкания. Попытки ликвидировать возгорание огнетушителями оказались тщетны - уже через пять минут весь храм охватило пламя.

Трудник Дмитрий показал камень, с которого началось строительство храма в 1889 году. Фото: Валентина Пичурина/РГ

- Мужчины надевали фуфайки, прикрывали лица мокрыми тряпками и бросались в церковь спасать иконы, - рассказывают прихожане. - Но огонь был таким, что потрескались даже стекла на окнах в стоящей поодаль монастырской лавке. Пожарная команда из соседнего села Ягодного приехала, когда почти все сгорело.

Ковчег со святыми мощами все-таки удалось спасти. А вот главная святыня храма - чудотворная Казанская-Чимеевская икона Божией Матери, ради которой в Чимеево приезжали паломники и туристы со всех уголков России и даже из-за границы, - погибла.

- Сохранились лишь обгоревшие частицы дерева, - подтвердил "РГ" и. о. наместника монастыря иеромонах Петр (Синчилов). - Мы их вложим в новую икону. Святыню обязательно будем воссоздавать, так же как и храм.

Через три дня после ЧП в Чимеевском монастыре все еще стоит дым. На месте церкви волонтеры и послушники разбирают завалы. Елена Микерина с детьми приехала из Тюмени.

- Я здесь родилась, в этой церкви крестили меня и моих детей, - говорит Елена. - Для Чимеево храм и село всегда были едины. Поэтому весть о пожаре каждый воспринял как личную беду.

Волонтеры тщательно осматривают каждый предмет на пепелище, затем передают его священнослужителям.

Для Чимеево храм и село всегда были едины. Поэтому весть о пожаре каждый воспринял как личную беду

- Смотрите, какой кирпич, - показывает подруга Елены Светлана Ваганова. Она тоже родом из Чимеева, а сейчас живет в Тюмени. - Он сделан из какой-то особенной глины. А где вы найдете сейчас такой кованый гвоздь? Его же вручную ковали.

Молодой человек по имени Дмитрий с подростком лет десяти-двенадцати расчищают алтарную часть. С мальчиком познакомиться не удалось. Увидев журналиста, он убежал. Никто не знает, как его зовут. Говорят, просто пришел и работает. Дмитрий назвал себя трудником. По его определению, это человек, работающий в монастыре не за деньги, а во славу божью.

- Мы дошли сегодня до краеугольного камня - места, где начиналось строительство храма, - рассказывает Дмитрий. - Видите, здесь написано: "Заложенъ храмъ 1889 года". Камень надо сохранить.

По словам Дмитрия, когда случился пожар, они с батюшкой Петром были по делам в Кургане. Приехали, когда уже рухнула крыша.

- Жалко до слез, - опускает голову Дима.

Местных жителей церковь поддерживала не только духовно, но и материально. В село приезжало много туристов. Сельчане продавали им молочные продукты, овощи, ягоды, мед.

Между тем

Уже нашлись благотворители, готовые построить новый храм. Один из них - уроженец Кургана, композитор Максим Фадеев.

- Меня крестили в нем... Я хочу восстановить храм, - написал Фадеев на своей странице в инстаграме и попросил откликнуться всех, у кого сохранились чертежи церкви.

В монастыре рады любой помощи. Какой будет новая церковь, пока не определились. Иеромонах Петр сторонник возведения каменного храма.