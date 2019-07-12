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12.07.2019 08:17
Рубрика: Спорт

Рекордсмен НБА сменил "Оклахому" на "Хьюстон"

Текст: Максим Домчев
Рассел Уэстрбрук. Фото: Russell Westbrook/AP Рассел Уэстрбрук. Фото: Russell Westbrook/AP
Рассел Уэстрбрук. Фото: Russell Westbrook/AP

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялся громкий обмен. "Оклахома" обменяла в "Хьюстон" рекордсмена НБА Рассела Уэстрбрука на Криса Пола и первые раунды драфта новичков.

Как сообщил обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски, по условиям сделки между клубами за Уэсбрука "Оклахома" получит одного из лучших разыгрывающих лиги Пола, два первых раунда драфта в 2024 и 2026 годах, а также право обменяться выбором на драфтах в 2021 и 2025 годах.

Фото: Пресс-служба БК "Спартак" (Ногинск)
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Сделку стоит признать выгодной для "Оклахомы". Пол, несмотря на подверженность травмам, сможет в ближайшие годы стать одним из лидеров команды, а за счет будущего драфта новичков команда сможет получить ощутимое усиление в будущем.

"Хьюстон" же получил в свои ряды игрока, которому принадлежат рекорды по количеству трипл-даблов за сезон (42) и количеству трипл-даблов подряд (11). В 2017 году Уэстбрук был признан самым ценным игроком НБА по итогам регулярного сезона. Помимо этого, по два раза по итогам сезона он признавался самым результативным игроком и лучшим ассистентом.

Уэсбрук в составе сборной США выиграл золотые медали Олимпиады 2012 года и стал чемпионом мира.

В минувшем сезоне Уэстбрук провел 73 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем за игру 22,9 очка, делая 11,1 подбора и 10,7 передачи. В плей-офф на его счету пять матчей со средней статистикой 22,8 очка, 9,0 подбора и 10,6 передачи.

Спорт Баскетбол
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