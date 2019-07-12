Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии

В Абхазии туристический автобус Volkswagen столкнулся с другим автомобилем в тоннеле. В результате ДТП погибла россиянка. Еще пятеро граждан РФ получили различные травмы.

"Было граждан России шесть, из них один ребенок 2011 года рождения. Пятеро - в больнице. Одна женщина погибла", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря посольства России в Абхазии Дениса Лаврикова.

По данным республиканской Генпрокуратуры, авария произошла в пятницу, 12 июля, между автомобильными тоннелями в Гаграх. Примерно в 15:40 по местному и московскому времени туристический Volkswagen Caravelle столкнулся с Honda Fit. В ДТП погибли два человека. Среди них - жительница Сыктывкара Галина Гуляева 1953 года рождения, а также некий Павел Мильтонян. Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу.