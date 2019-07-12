Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.

Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций. В группе А до этого американцы переиграли Францию, так что французам для продолжения борьбы было необходимо побеждать. Россиян же победа напрямую выводила в полуфинал.

Но все надежды французов на успех были разбиты. В первой партии перевес россиян был ощутим, что в итоге и вылилось в 25:16. Во втором сете французы бились до последнего, но в решающий момент команде Туомаса Саммельвуо удалось довести дело до победы - 25:23.

Поведя 2:0, россияне не сбавили оборотов и без особых проблем выиграли третий сет, а с ним и матч - 25:17. Россияне гарантировали себе место в полуфинале. Самым результативным игроком в составах обеих команд стал Жан Патри (Франция), набравший 13 очков. У сборной России больше всех очков на свой счет записал Ильяс Куркаев (11).

Судьба первого места в группе теперь решится в матче между хозяевами турнира американцами и сборной России.

Ранее определился первый полуфиналист от группы B, им стала команда Польши. Второй участник станет известен 13 июля по итогам противостояния между сборными Ирана и Бразилии.