СФ рассмотрит 23 июля вопрос об отставке замгенпрокурора Малиновского

Вопрос об отставке заместителя генерального прокурора России Владимира Малиновского будет внесен в повестку пленарного заседания Совета Федерации 23 июля, сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В Совет Федерации поступили документы об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского в связи с выходом на пенсию", - сообщил он ТАСС. "Обсудим этот вопрос на ближайшем заседании комитета, на рассмотрение палаты вопрос будет вынесен 23 июля", - добавил сенатор.

67-летний Владимир Малиновский в последнее время курировал в Генпрокуратуре Сибирский федеральный округ. Весной этого года он получил тяжелую травму после случайного падения, когда выходил из машины, уточняет агентство.

Назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации на основании Конституции РФ.