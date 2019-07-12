Скрипачка русского происхождения найдена мертвой в Лондоне

В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова. Тело молодой девушки обнаружил ее отец Игорь Цуканов в их доме в районе Кенсингтон, сообщает британское издание The Telegraph.

По словам отца девушки, незадолго до смерти она выступила в Королевском оперном театре. "Она планировала свое будущее. У нее в спальне висело расписание концертов, - цитирует издание слова Игоря Цуканова. - И вот я захожу к ней утром, а она лежит мертвая на полу".

Отмечается, что родители Екатерины переехали в Великобританию еще в 90-е годы.

В настоящее время полиция устанавливает причины внезапной смерти Екатерины. Между тем появилась информация, что девушка якобы употребляла наркотики и могла умереть от передозировки, передает The Telegraph со ссылкой на источник из окружения скрипачки. Однако отец девушки заявил, что не может это подтвердить, добавив, что никого не винит в смерти дочери.

Церемония прощания прошла в Соборе Успения Божией Матери и Всех Святых. Концерт посвященный памяти талантливой скрипачки пройдет в августе в итальянском Леричи.