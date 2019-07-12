В мире
12.07.2019 11:25

Сотрудники МЧС спасли утят из ливневой канализации в Минске

Фото: minsk.mchs.gov.by Фото: minsk.mchs.gov.by
Фото: minsk.mchs.gov.by

Сотрудники МЧС Минска спасли из ливневой канализации в центре города семерых утят и передали их маме-утке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: iStock
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"В пятницу утром на телефон спасения "101" от прохожих поступило сообщение о том, что утята нуждаются в помощи. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что несколько утят провалились в люк дождевой канализации и самостоятельно выбраться не могут", - сообщили в МЧС.

Как говорится в сообщении, "спасатели достали семь малышей из ливневки и собрали в оградительные конусы, позже их выпустили к матери, которая все это время терпеливо ждала своих птенцов. Никто не пострадал".

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