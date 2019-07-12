Сотрудники МЧС спасли утят из ливневой канализации в Минске

Сотрудники МЧС Минска спасли из ливневой канализации в центре города семерых утят и передали их маме-утке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В пятницу утром на телефон спасения "101" от прохожих поступило сообщение о том, что утята нуждаются в помощи. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что несколько утят провалились в люк дождевой канализации и самостоятельно выбраться не могут", - сообщили в МЧС.

Как говорится в сообщении, "спасатели достали семь малышей из ливневки и собрали в оградительные конусы, позже их выпустили к матери, которая все это время терпеливо ждала своих птенцов. Никто не пострадал".