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12.07.2019 12:35
Рубрика: Происшествия

Суд решит вопрос об аресте замглавы Пенсионного фонда

Текст: Иван Петров
Басманный районный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба суда. Отмечается, что в суд уже поступили материалы следствия, в которых содержится ходатайство об избрании Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей.
Алексей Иванов. Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации/www.pfrf.ru Алексей Иванов. Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации/www.pfrf.ru
Алексей Иванов. Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации/www.pfrf.ru

Следователи СК РФ, ведущие резонансное расследование о получении взятки заместителем ПФР, просят суд отправить Иванова в СИЗО на срок до 9 сентября. Напомним, следствие подозревает его в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ "получение взятки". По этому составу преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет лишения свободы. К слову, экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был осужден по этой же части 290-й статьи УК РФ.

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Басманный суд также рассмотрит еще одно ходатайство следствия - о заключении под стражу второго фигуранта этого же дела. Речь идет о директоре департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексее Копейкине. Ему вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ "дача взятки".

Стоит отметить, что ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, накануне посетивший Иванова в изоляторе временного содержания, сообщил, что тот признал вину и уже подал заявление об отставке с поста заместителя главы ПФР.

Фото: iStock
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Ранее сообщалось, что замглавы ПФР Иванова задержали 10 июля, а еще ранее - в понедельник - обыски прошли по нескольким адресам, в частности, в компаниях "Техносерв" и "Редсис".

В четверг глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что ПФР оказывает содействие следствию.

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