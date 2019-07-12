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12.07.2019 04:37
Рубрика: В мире

Трамп пообещал узнать гражданство жителей США в обход переписи

Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей. Об этом журналистам рассказал сам глава Белого дома.

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По его словам, новый указ обяжет министерства и управления федеральной власти немедленно предоставить минторговли, в ведении которого находится вопрос о переписи, данные о числе граждан и неграждан в США. В частности, речь идет о базах данных министерства внутренней безопасности, а также управления социального страхования.

"Мы заглянем под каждый камень", - пообещал Трамп, отметив, что по данным бюро переписи, используя имеющуюся информацию, оно может установить гражданство более 90% населения страны, пишет РИА Новости.

Американский лидер отметил, что его указ позволит ликвидировать препятствия для обмена данными между ведомствами. "В конечном итоге это позволит нам еще более полно подсчитать граждан, чем если бы мы задавали лишь один вопрос", - подчеркнул Трамп.

Рейтинг Трампа достиг рекордной отметки

На прошлой неделе верховный суд США заблокировал предложение о добавлении графы "гражданство" в перепись населения, на чем настаивает Трамп. В суде сочли, что Белый дом представил недостаточно оснований для этого.

Данная инициатива вызвала широкое обсуждение. Критики убеждены, что включение графы о гражданстве может привести к тому, что миллионы жителей США окажутся не учтенными, побоявшись признаться в отсутствии у них американского гражданства. Эксперты из бюро переписи населения также отмечают, что добавление этой графы негативно повлияет на результаты переписи.

От подсчетов населения в каждом штате зависит распределение мест в палате представителей США. Кроме того, данные о количестве жителей влияют на распределение федерального финансирования различных программ.

В мире В мире США Дональд Трамп
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