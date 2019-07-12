Трамп рассказал о своем недоверии к криптовалютам

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не сторонник криптовалют. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Американский президент отметил, что стоимость криптовалют очень волатильна и "держится на воздухе". При этом он порекомендовал Facebook и другим эмитентам криптовалют получить банковские лицензии и стать объектами банковского законодательства.

Трамп также указал что криптовалюты способствуют незаконным операциям. "У нас есть только одна настоящая валюта в США, и она крепка, как никогда, стабильная и надежная. Более того, это самая доминирующая валюта в мире и она всегда будет такой. Называется она доллар Соединенных Штатов!" - отметил он.