Трамп рассказал о своем недоверии к криптовалютам

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не сторонник криптовалют. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Американский президент отметил, что стоимость криптовалют очень волатильна и "держится на воздухе". При этом он порекомендовал Facebook и другим эмитентам криптовалют получить банковские лицензии и стать объектами банковского законодательства.
Трамп также указал что криптовалюты способствуют незаконным операциям. "У нас есть только одна настоящая валюта в США, и она крепка, как никогда, стабильная и надежная. Более того, это самая доминирующая валюта в мире и она всегда будет такой. Называется она доллар Соединенных Штатов!" - отметил он.
...and International. We have only one real currency in the USA, and it is stronger than ever, both dependable and reliable. It is by far the most dominant currency anywhere in the World, and it will always stay that way. It is called the United States Dollar!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2019 г.